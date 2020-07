Pagelle Genoa Inter, questa volta a brillare è la "Lu-Sa"

PAGELLE GENOA INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla redazione di Inter Dipendenza.



Handanovic 6: L'unico ad impensierire lo sloveno è stato Jagiello con un calcio di punizione che però il n.1 battezza sul fondo.

Skriniar 6: Sufficientemente attento nell'evitare alla propria squadra di subire le incursioni degli avversari.

Ranocchia 6.5: Ripaga la fiducia di Conte a pieno. Salvo qualche rarissimo svarione, non fa rimpiangere affatto De Vrij prendendo le chiavi della difesa.

Godin 6.5: Ancora una volta li dietro si rivela uno dei migliori. Per questo finale di campionato quasi come un nuovo acquisto.

Moses 7: Influenza la partita di Criscito facendolo ammonire al minuto 15 e spingendo sulla fascia in maniera coraggiosa. Nel finale trova Sanchez che spinge dentro il pallone per il 2-0.

Brozovic 6: In fase di impostazione un po' blando. Le fatiche delle ultime partite probabilmente si sono fatte sentire.

Gagliardini 5.5: Perde vari palloni in mediana e concede al Genoa una punizione dal limite che per poco non batte Handanovic.

Biraghi 7: Con un cross perfetto innesca Lukaku che porta in vantaggio i suoi. Il tutto con il suo piede debole: il destro.

Eriksen 6: I calci piazzati che partono dal suo piede creano alla difesa del Grifone qualche pericolo. Per il resto, una prestazione un po' in chiaroscuro.

Lautaro 6: Come nelle ultime uscite, sotto porta non mostra la lucidità necessaria per dargli la gioia del gol.

Lukaku 7.5: Oltre ad una partita più che generosa e al servizio della squadra, il centravanti sfrutta al meglio il cross proveniente dalla sinistra dal piede di Biraghi. Allo scadere con una splendida azione personale scarta Romero e firma il 3-0 finale.







Borja Valero (dal 64'): 6

Sanchez (dal 64'): 7.5

D'Ambrosio (dal 64'): 6

Candreva S.V.

Young S.V