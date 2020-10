Pagelle Genoa Inter, Brozovic unica nota stonata della partita

Queste le valutazioni individuali dei nerazzurri assegnate dalla redazione di Inter Dipendenza dopo il match contro il Genoa.

HANDANOVIC 6: Gli attaccanti genoani non gli procurano particolari grattacapi. Partita piuttosto serena per lo sloveno.

D'AMBROSIO 7: Nonostante faccia il terzo centrale, offensivamente si dimostra propositivo: specialmente all'80' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo spinge dentro una palla spizzata da Ranocchia.

RANOCCHIA 6.5: Eredita le chiavi della difesa da De Vrij e ripaga in maniera più che sufficiente la fiducia di Conte e propizia con una sponda la rete dello 0-2 di D'Ambrosio.

BASTONI 6: Dopo essere guarito dal COVID-19, riprende posto dal 1' sul centro sinistra dove si rivela ancora una volta attento.

DARMIAN 6.5: Contro Czyborra fa valere la propria velocità inserendosi e delle volte mettendo in mezzo palloni velenosi.

BROZOVIC 5.5: Impreciso e distratto. Imposta l'azione in maniera eccessivamente lenta.

VIDAL 6: In mezzo al campo recupera e smista la palla in maniera generosa. Nel primo tempo con un intervento da applausi Bani gli nega la gioia del gol.

PERISIC 6: Trova il fondo riuscendo a crossare quasi ogni azione. Con un pizzico di fortuna avrebbe potuto innescare qualche compagno all'interno dell'area di rigore.

ERIKSEN 6: Quando si tratta di girare palla velocemente risponde sempre "presente". Tocchi di prima e verticalizzazioni quasi perfette.

LAUTARO 6: Sul tramonto del primo tempo inguamente atterra Goldaniga e si fa ammonire. A parte ciò, cerca spesso la porta ma la difesa rossoblù lo mette in difficoltà.

LUKAKU 7.5: Raccoglie perfettamente l'assist di Barella e supera Perin con un tiro che finisce sotto l'incrocio.









BARELLA (dal 57'): 7

HAKIMI (dal 57'): 6.5

PINAMONTI (dal 71'): 6

NAINGGOLAN (dall'81'): S.V.

KOLAROV (dall'81'): S.V.