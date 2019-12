Pagelle Fiorentina Inter, brilla la stella di un nerazzurro a sorpresa

PAGELLE FIORENTINA INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6.5: Nel primo tempo smanaccia un tiro di tiro di Badelj destinato all'incrocio dei pali.

Skriniar 5: Commette l'errore di sottovalutare la progressione di Vlahovic. Errore decisivo.

De Vrij 6.5: Legge alla perfezione praticamente ogni cross, indipendentemente dalla zona di provenienza.

Bastoni 6: Duellare con Chiesa non è affatto facile. L'ex atalantino si fa ammonire, ma con un cliente così scomodo il cartellino è giustificabile.

D'Ambrosio 6: Tenta di spingere con non molta fortuna. In fase offensiva da rivedere.

Vecino 5.5: Li in mezzo troppo spesso distratto. In avanti si propone molto meno e il suo mancato ausilio negli inserimenti si nota.

Borja Valero 6.5: Nell'azione del gol vantaggio detta tutta la manovra e finalizza con la classe che lo contraddistingue.

Brozovic 6.5: La sua fantasia e i suoi polmoni si rivelano ancora una volta delle armi vincenti.

Biraghi 6.5: Rispetto alle uscite precedenti in cui è apparso macchinoso e prevedibile, contro il suo ex club il n°34 si comporta decisamente meglio. Crossa trovando i compagni.

Lukaku 5: Tolta l'occasione nel finale di primo tempo che ha visto Dragowski improvvisarsi Spider-man, il belga non riesce a rendersi pericoloso quasi mai, anzi, sciupa parecchie occasioni potenzialmente pericolose.

Lautaro 6.5: La sua garra è tangibile. Nel primo tempo si vede annullare un gol da vero bomber.

Politano (dall'84'): S.V.

Agoumè (dall'84'): S.V.

Godìn (dall'87'): S.V.