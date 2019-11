Pagelle Borussia Inter: migliore e peggiore in campo dei nerazzurri

PAGELLE BORUSSIA INTER - Queste le valutazioni individuali assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6.5: Provvidenziale in più interventi, specialmente in quelli sui tiri di Goetze e Sancho. Nelle reti di Hakimi e Brandt nulla da rimproverargli.

Godin 6: Contiene le continue incursioni di Schulz con non troppa difficoltà, un po' meno quelle di Brandt e Hazard.

De Vrij 6: La manovra parte sempre da lui. Un "Brozovic aggiunto".

Skriniar 6.5: Per lo slovacco Sancho si conferma un cliente pericoloso, tanto da costringere il difensore all'ammonizione. Nonostante tutto però, l'ex Samp svolge un lavoro più sufficiente.

Candreva 6: Leggermente impreciso sui cross ma spesso molto utile nelle ripartenze.

Vecino 7: In mezzo al campo fa sentire la propria presenza riuscendo a trovare anche la rete.

Brozovic 6: In occasione della seconda rete firmata Vecino apre l'azione liberandosi di due avversari in maniera egregia ma sulla rete di Brandt si addormenta.

Barella 6.5: Ancora una volta l'ex cagliaritano dimostra di avere due polmoni d'acciaio.

Biraghi 4.5: La sua partita viene senza dubbio condizionata dall'ammonizione procurata dopo 40 secondi dal fischio d'inizio ma non giustifica i molti palloni persi.

Lautaro 7.5: Prima di segnare avrà fatto sgolare i tre mila tifosi nerazzurri presenti al Signal Iduna Park (e anche quelli seduti sul divano di casa) per via del mancato passaggio allo smarcatissimo Lukaku. Il Toro però, riesce ad effettuare comunque un gol da vedere e rivedere.

Lukaku 6: Malgrado non sia riuscito a trafiggere il portiere tedesco Burki, offensivamente riesce comunque ad essere prezioso.



Lazaro (dal 65') 6: Tenta qualche spunto interessante che purtroppo però non porta frutti.

Sensi (dal 67') 6: Considerando che rientrava da un infortunio fastidioso, pretendere di più da lui sarebbe stato da megalomani.

Politano (dal 72') 6: Si fa male due minuti dopo il suo ingresso in campo zoppicando vistosamente fino al termine della gara. Dargli un'insufficienza sarebbe fuori luogo.