Pagelle Bologna Inter Bologna: migliore e peggiore in campo dei nerazzurri

PAGELLE BOLOGNA INTER - Dopo il match di Bologna, la nostra redazione ha assegnato le valutazioni individuali ai giocatori nerazzurri.



Handanovic 5.5: Indeciso nella rete di Soriano che calcia un pallone non troppo difficile da parare.

Skriniar 6.5: Si oppone egregiamente alle incursioni del rossoblù Krejci.

De Vrij 6.5: In mezzo alla difesa è sempre il valore aggiunto, una sicurezza.

Bastoni 5.5: Troppo spesso timido e impreciso nel liberarsi del pallone.

Lazaro 6.5: Prima da titolare positiva per l'austriaco che ultimamente è stato spesso criticato.

Gagliardini 5: In occasione della rete annullata a Lukaku fornisce a Lazaro un pallone complicato che finisce in out e che poteva portare al gol.

Brozovic 5.5: Visibilmente stanco. Imprecisione dettata probabilmente sulla fatica.

Barella 7: Ancora una volta in mezzo al campo primeggia lui, sfiorando addirittura anche la rete.

Biraghi 6: Dribbla e crossa in maniera educata ma non riesce a fornire alle punte l'assist decisivo.

Lautaro 7: Sempre grintoso e affamato. Sfortunato nel ritrovarsi leggermente aldilà della linea difensiva bolognese in nella rete annullatagli da La Penna.

Lukaku 8: Dopo una partita al servizio della squadra e numerosi tentativi, riesce a superare Skorupski con un tap-in sotto porta e a realizzare il rigore per l'1-2 finale.



Vecino (dal 72') 5: Sciupa un paio di occasioni potenzialmente pericolose.

Candreva (dal 74') 6.5: Nonostante giochi poco più di 20 minuti, crea occasioni arrivando anche vicino al gol.

Politano (dall'84'): S.V.