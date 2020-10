Pagelle Benevento Inter, Lukaku ed Hakimi straripanti

Queste le valutazioni individuali assegnate ai nerazzurri dalla redazione di Inter Dipendenza.

HANDANOVIC 5: Sullo 0-3 regala un gol a Caprari sbagliando un passaggio elementare. Incolpevole nella rete del 2-5 di Hetemaj.

SKRINIAR 6: A tratti incerto e disattento ma comunque in grado di reggere la difesa insieme ai compagni di reparto.

DE VRIJ 6.5: Al centro della difesa comanda lui. Smista palloni e detta i tempi di gioco.

KOLAROV 6.5: L'esperienza maturata come esterno di centrocampo si vede. Nonostante operi nei tre di difesa però, fa vedere una capacità nel verticalizzare fuori dall'ordinario.

HAKIMI 7.5: Segna, fa assist e corre più di tutti. Un vero valore aggiunto al servizio di Conte.

VIDAL 6.5: Sfiora il gol più di una volta. Spesso propenso al tiro dalla distanza e all'inserimento in area.

GAGLIARDINI 7: Anche lui come Hakimi, segna e fa assist. Unico appunto: nella rete propiziata dall'errore di Handanovic perde una palla pericolosa al limite dell'area.

YOUNG 6.5: Serve a Gagliardini l'assist per lo 0-2 e contribuisce all'azione che porta al gol di Hakimi dell'1-4.

SENSI 6: Quando giunge negli ultimi 20 appare spesso disorientato e privo di idee. La sua solita fantasia oggi viene un po' meno.

SANCHEZ 7: Così come contro la Fiorentina, pesca Hakimi sulla fascia che a sua volta serve Lukaku per la rete del vantaggio.

LUKAKU 8: Al centro dell'area giallorossa sovrasta sempre tutti, e la doppietta non è un caso.





BARELLA (Dal 51') 6.5

LAUTARO (dal 64') 7

BROZOVIC (dal 64') 6

PERISIC (dal 64') 5.5

ERIKSEN (dall'80') S.V.