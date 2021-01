Pagamento Hakimi, il comunicato del Real Madrid fa chiarezza su tutto

Se questa mattina il Corriere dello Sport ha diffuso una notizia riguardo il mancato pagamento del cartellino di Achraf Hakimi dell'Inter, il Real Madrid attraverso il proprio sito ha smentito tutto ciò che è stato reso noto dal quotidiano italiano. Questo il comunicato delle merengues:

"In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l'Inter, il Real Madrid CF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false.



Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto requisito di garanzie da parte dell'Inter come dichiarato nella pubblicazione. I termini del passaggio del calciatore all'Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E ancora in questo caso con l'Inter, con cui il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole".

Un messaggio chiaro e forte che si aggiunge alle parole rilasciate in esclusiva alla nostra redazione dall'agente di Hakimi, Alejandro Camano (leggi l'esclusiva qui).