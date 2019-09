Padovan non le manda a dire: "Sanchez è finito da tempo. Inspiegabile..."

Giancarlo Padovan è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando del reparto offensivo dell'Inter di Antonio Conte. Il giornalista non ha speso belle parole per il neo acquisto dei nerazzurri:

"Non possono giocare con tre punte. La prossima la giocherà lui, è giusto così perché è in forma e lo sta dimostrando. Poi penso che Lautaro si dovrà giocare il posto con Sanchez. Per me Sanchez è finito da tempo. In tre anni dieci gol, lo scorso anno non ha quasi mai giocato. E’ inspiegabile perché l’Inter lo ha preso.

Ma siamo abituati a vedere Conte far rianimare con il suo lavoro giocatori quasi finiti, come Candreva. Sanchez può essere uno di questi. E’ una operazione difficile, ma possibile con Conte. Difficile però che torni come quello dell’Udinese“.