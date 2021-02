Orsato, dopo anni l'ammissione di colpa: "Ho sbagliato, Pjanic andava espulso"

Meglio tardi che mai, potremmo dire. L'arbitro Daniele Orsato, ospite quest'oggi della trasmissione 90' minuto, ha finalmente detto la sua sull'ormai famosissimo fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus del 2018, quando il direttore di gara decise di non ammonire (e di conseguenza espellere) il centrocampista bianconero. Di seguito le sue parole:

"Non servono tre anni per capire che quello fu un errore, mi resi conto di aver sbagliato appena rividi la partita in tv. Dal campo la percezione è diversa; la vicinanza all'azione mi ha ingannato, dal vivo mi è sembrato un normale contrasto di gioco. L'ho valutata male e il VAR in quella circostanza non poteva intervenire".

L'episodio ormai è entrato nella storia del calcio italiano, e l'ammissione di colpa di Orsato sicuramente non potrà restituire ciò che ha tolto, in particolare al Napoli, quasi tre anni fa. Resta il gesto del fischietto veneto che, seppur con enorme ritardo, ha finalmente chiarito la sua posizione sull'argomento.