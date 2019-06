Oriali Inter, non solo i nerazzurri: doppio ruolo per il dirigente

Inter e Italia, per Oriali sarà un anno di doppio lavoro come dirigente. Il suo ritorno in nerazzurro non metterà fine all'esperienza in nazionale. Oriali ricoprirà due ruoli: team manager dell'Italia fino all'Europeo 2020 e dirigente dell'Inter.

Così ha dichiarato Gravina durante il Consiglio Federale. "Stamattina, d'accordo con l'Inter, abbiamo definito la posizione di Oriali: ci ha chiesto la possibilità di tornare a casa in una società emotivamente che sente ancora sua. Abbiamo rispettato quella che era la volontà di Mancini e di Oriali e abbiamo conservato la possibilità con lui di continuare sino all'Europeo 2020", così il presidente della Figc Gravina.