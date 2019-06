Ore da cardiopalma per i giovani nerazzurri

Sarà una gran giornata per i giovani dell’Inter domani. Alle 17,30 Andrea Pinamonti scenderà in campo in Polonia nella semifinale del mondiale Under 20 contro l’Ucraina. La punta di Cles sarà il punto di riferimento avanzato della nazionale di Paolo Nicolato alla ricerca della finalissima che consacrerebbe un gruppo davvero eccezionale. Pinamonti è stato l’artefice principale di questa cavalcata con quattro gol messi a segno fino ad oggi e domani gli occhi dei tifosi nerazzurri (e non solo) saranno tutti su di lui.

Quasi in contemporanea, alle 18, la Primavera di Madonna sarà a Sassuolo per la semifinale del suo campionato. Avversario classico, la Roma di De Rossi senior, battuta per 3 a 1 nel ritorno di regular season mentre all’andata i giovani giallorossi si erano imposti con un sonoro 4-2. Sarà un pomeriggio appassionante con tanto di zapping obbligatorio tra le due partite, trasmesse da RAI Sport canale 57 (semifinale mondiale Under 20) e da Sportitalia (final four Primavera).