Ordine: "Inter favorita da Ats? Teoria infondata della Juventus"

Durante la trasmissione radiofonica 'Tutti Convocati', è intervenuto il giornalista sportivo Franco Ordine che ha parlato del caso Ats Lombardia che ha vista coinvolta l'Inter.

Ecco la sua opinione: "La discussione sul favore all'Inter proveniva da Torino sponda Juventus ed era infondata: perché a differenza di quanto era avvenuto prima di Juve-Napoli, l'Inter non è stata mai soggetto e non ha mai trafficato con l'ATS per far spostare la partita, ma è stata oggetto dell'intervento dell'Ats".

Il giornalista ha, poi, continuato: "Semmai l'unico vantaggio poteva averlo il Sassuolo, che avrebbe dovuto giocare il sabato dopo aver giocato il mercoledì. Il problema vero è l'intervento dell'ATS, che per pudore non risponde ai giornali. Il peccato mortale è tutto nel Collegio di Garanzia del Coni da quel 23 dicembre."