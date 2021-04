Ora è countdown: Inter a 6 passi e mezzo dallo scudetto. Il calendario dei nerazzurri

L'Inter vince la nona partita consecutiva. Rossoblù battuti per 0-1, il gol decisivo è - come al solito - di Lukaku. I nerazzurri conquistano altri 3 punti pesanti per la volata verso lo scudetto. Ora è countdown: i nerazzurri sono a 6 passi e mezzo dal titolo di campioni d'Italia.

Ecco le 10 partite che da qui alla fine impegneranno l'Inter: Inter-Sassuolo; Inter-Cagliari; Napoli-Inter; Spezia-Inter; Inter-Verona; Crotone-Inter; Inter-Sampdoria; Inter-Roma; Juventus-Inter; Inter-Udinese.

A primo impatto si nota subito che le prime gare delle 10 totali che mancano al termine della competizione, fatta eccezione per quella contro il Napoli, sono, "sulla carta", decisamente alla portata dei nerazzurri. Non c'è bisogno di dire che saranno quelle le sfide in cui la compagine milanese dovrà fare punti. Perché se in quelle partite farà tutti i punti a disposizione vincerà il campionato ancor prima che termini.

Facendo un calcolo matematico, all'Inter bastano 6 vittorie ed un pareggio per festeggiare la vittoria dello scudetto. Con Il Milan, secondo in classifica, che ha a disposizione 27 punti (l'Inter 30...), per i nerazzurri, avendo anche il vantaggio degli scontri diretti, saranno sufficienti 19 punti per vincere il campionato.