Onana Inter, Ten Hag svela in futuro del portiere: le parole

Il futuro di Andrè Onana inizia pian piano a prendere forma.

L'estremo difensore camerunense, appena rientrato dopo i 9 mesi di squalifica scontati per doping, è nuovamente a disposizione di Erik Ten Hag. Il tecnico dell'Ajax quest'oggi ha rilasciato delle dichiarazioni proprio su Onana e sul suo futuro professionale in esclusiva per la redazione di Voetbalprimeur. L'allenatore dei Lancieri senza mezzi termini ha detto che il club non è contento di doversi rassegnare all'idea di perderlo a parametro zero.

Il tutto, facendo chiaramente riferimento al contratto in scadenza a giugno 2022 che il classe 1996 non ha affatto intenzione di rinnovare. Il tutto, facendo un'importante precisazione: Onana da gennaio sarà libero di accordarsi con un altro club per un trasferimento a costo zero, ma lascerà l'Olanda solo in estate e non anticipo come si pensava inizialmente. Ed è così che entra in scena l'Inter.

Il club nerazzurro sonda Onana ormai da svariati mesi. E' un portiere che piace parecchio e il suo praticantato nelle giovanili del Barcellona e nella prima squadra dell'Ajax non è mai passato inosservato. Inoltre, le 37 candeline spente da Samir Handanovic lo scorso 14 luglio, fanno di lui un portiere da rimpiazzare nel breve periodo. Intanto, come anticipato in questo articolo, il camerunense sarà già a disposizione per il prossimo impegno contro il Go Ahead. In questo approfondimento invece, oltre a quello di Onana, avevamo parlato di altri nomi che possono piacere alla dirigenza di Via della Liberazione poiché prossimi alla scadenza di contratto con i rispettivi club. Giuseppe Marotta non si ferma mai.