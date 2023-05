Onana-Inter, il Chelsea spinge: i nerazzurri direbbero sì a questa cifra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/05/2023

Onana-Inter, il Chelsea vuole fortemente il portiere nerazzurro. Una delle grandi rivelazioni della stagione nerazzurra è stata sicuramente Andrè Onana. Il portiere ex Ajax è arrivato a parametro zero a Milano e, pian piano, è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale all’interno della squadra di Simone Inzaghi.

Non solo grandissime parate, ma anche giocate con i piedi che lo rendono il primo regista della squadra. Ma se è vero che il giocatore è molto amato da squadra e tifosi, è altrettanto vero che il futuro è incerto, dal momento che, come si sa, la società di viale della Liberazione, ha bisogno di rimettere i conti a posto. Per questo bisogna stare molto attenti all’interessamento del Chelsea.

Onana-Inter, il Chelsea spinge ancora per il portiere: c’è la cifra a cui i nerazzurri non direbbero di no

Come detto, il futuro di Onana all’Inter è tutt’altro che sicuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il numero 24 nerazzurro, con le sue prestazioni, ha attirato a sè gli interessi di tante squadre europee, una su tutti il Chelsea. La società inglese, in vista dell’estate, ha intenzione di fare sul serio per il portiere ed è pronta a presentare un’offerta.

Se la cifra dovesse aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro, ecco che Marotta e Ausilio non direbbero di no. L’arrivo a parametro zero della scorsa estate, permetterebbe di fare una grossissima plusvalenza a bilancio. Ecco perchè, la dirigenza nerazzurra, non ha mai smesso di seguire con tanto interesse il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario che sta facendo benissimo in questa stagione.