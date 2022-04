Onana, attesa Inter. Ma in Olanda è addio amaro

Onana sarà il nuovo portiere dell'Inter nella prossima stagione.

In attesa di scoprire se il camerunese sarà davvero il numero uno (oppure se Handanovic manterrà comunque i guantoni del titolare), piovono polemiche ad Amsterdam. Il calciatore, infatti, si è reso protagonista di recenti dichiarazioni al veleno contro le critiche ricevute ("Non me ne frega un c...". Qui le sue parole). Esternazioni che hanno fatto andare su tutte le furie i supporters olandesi.

Ieri per Onana è arrivata la doccia fredda: niente campo, e nemmeno panchina, nella finale di Coppa d'Olanda fra Ajax e Psv Eindhoven. "Ufficialmente è per infortunio, la sensazione è che questo sia soprattutto uno stop diplomatico", scrive tuttomercatoweb.

La coppa, per la cronaca, è stata vinta dal Psv Eindhoven che ha battuto l'Ajax per 2-1 grazie alle reti di Gutierrez e Gakpo. Di Gravenberch la rete dei lancieri.