Oliver Kahn incorona Onana: può diventare il più forte del mondo

Oliver Kahn incorona Onana.

Ad esaltare le qualità di Onana, non è sicuramente l'ultimo arrivato. L'ex portiere del Bayern Monaco, Oliver Kahn può vantare un palmarès di lusso a cui manca solo la Coppa del Mondo. Kahn è anche l'unico portiere, insieme a Gianluigi Buffon, ad essere salito sul podio del pallone d'oro negli ultimi 40 anni.

André Onana sarà ufficialmente nerazzurro dal 1° luglio, è stato costretto ad un lungo stop dai campi di gioco a causa dalla squalifica per doping e nelle ultime uscite sembra essere molto insicuro e questo fa preoccupare e non poco i tifosi interisti.

Ma a difendere il portiere camerunese ci pensa Oliver Kakn. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole rilasciate a SportBild "Ritengo che Onana sia nella top 5 dei migliori portieri del mondo. Ha agilità, velocità e potenza, con i piedi è molto bravo, le sue qualità nel dare il via all'azione è straordinaria".

Kahn continua a difendere Onana, attualmente in forza all'Ajax, paragonandolo ai migliori portieri che il calcio internazionale ci propone "Onana è una specie di condensato tra Alisson Becker e Marc André Ter Stegen. Questo ragazzo può diventare il migliore se continua a lavorare sodo. Del resto la generazione più giovane è molto più flessibile di noi".

André Onana può considerarsi molto fortunato, dato che queste parole sono state pronunciate da chi è stato considerato per molti anni una vera e propria leggenda.