Olanda-Rep. Ceca 0-2, la partita di de Vrij: gara incolore per il nerazzurro

La Repubblica Ceca, a sorpresa, batte l'Olanda per 2-0 grazie alle reti di Holes e dell'ex Roma, Patrick Schick, autore di una grandissima partita. Per gli Orange, una eliminazione che brucia, soprattutto per il favore del pronostico, ma il goffo interveto di de Ligt, che gli è costata l'ammonizione, ha condizionato l'andamento della gara.

Tra i nerazzurri, ha giocato ancora per novanta minuti Stefan de Vrij. Partita incolore, la sua, visto che non è riuscito a bloccare le avanzate di Schick, che non ha dato punti di riferimento e a leggere in anticipo le situazioni come suo solito. L'espulsione, poi, ha complicato ulteriormente le cose, facendo naufragare lui e la sua nazionale.

A breve, invece, la supersfida tra il Belgio di Romelu Lukaku e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in una partita dai grandi numeri statistici e dai contenuti calcistici di grande rilevanza.