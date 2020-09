Olanda Italia probabili formazioni: Barella intoccabile, Sensi in panchina

Domani sera andrà in scena ad Amsterdam il match tra Olanda e Italia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri vengono dal pareggio contro la Bosnia-Erzegovina che ha posto fine alla striscia di 11 vittorie consecutive. Gli orange sono reduci dalla vittoria di misura contro la Polonia e sono attualmente al primo posto in classifica del girone.

Come riportato da Sky Sport, Roberto Mancini farà alcuni cambi rispetto al pareggio di venerdì sera. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Chiellini e Bonucci centrali di difesa. Sulla fascia destra chance per D’Ambrosio, mentre a sinistra ci sarà Spinazzola.

In mediana torna Jorginho, che prenderà il posto di Sensi, ai suoi lati Barella e probabile chance per Locatelli. In attacco fuori Immobile, al suo posto partirà da titolare Belotti con Insigne e Zaniolo ai suoi lati.