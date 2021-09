Olanda, De Vrij rischia il posto: 'Chi non gioca supporti gli altri'

Stefan De Vrij è senza dubbio il leader della difesa dell'Inter. L’olandese è reduce da ottime stagioni ed è uno dei titolari inamovibili anche con Simone Inaghi, il nuovo tecnico. Non riesce, però, a imporsi nella sua nazionale. Dopo il flop agli Europei di Frank De Boer, l’Olanda è tornata nelle mani di Louis Van Gaal e il cambio di modulo porta nuovamente la difesa a quattro. Una scelta che rischia di escludere nuovamente il difensore interista dall’undici titolare. De Vrij, infatti, è in concorrenza con il bianconero Matthijs De Ligt per un posto da titolare nella difesa Orange al fianco dell’intoccabile Virgil Van Dijk, titolare inamovibile anche del Liverpool di Kloop che, quest'anno, tornerà a caccia della Premier League e della Champions League.

De Ligt ha rilasciato un’intervista ai microfoni di NOS in cui ha parlato della presunta rivalità tra i due ed ha fatto chiarezza sulla situazione. "Grande rivalità in difesa con De Vrij? E' una cosa positiva, poi sarà l'allenatore a decidere chi gioca. Stefan De Vrij è in gran forma e un grande difensore, lo sta dimostrando anche all'Inter. Van Gaal poi farà la scelta. Chi non gioca deve - ha detto il centrale bianconero - supportare l'altro. E io lo farò sempre. Penso che Stefan farebbe lo stesso con me. È importante che si aiuti il proprio compagno, anche se partiamo dalla panchina. Abbiamo un obiettivo comune io e De Vrij ed è raggiungere la Coppa del Mondo. Dobbiamo pensare solo a questo: le rivalità personali non aiutano".