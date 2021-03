Occhi puntati al Tardini: l'Inter dovrà gestire la pressione

Poche ore all'ultimo match di questa 25esima giornata di Serie A. Al Tardini andrà in scena Parma-Inter, con i nerazzurri alla ricerca della continuità. La rotta è indirizzata alla sesta vittoria consecutiva, ci sarà però la pressione da gestire. Questo sarà l'aspetto più importante. Stasera si capirà davvero se i nerazzurri avranno fatto il famigerato step in avanti.

Mister Conte in queste settimane ha lavorato molto sulla mentalità dei suoi ragazzi e questo sta funzionando. Saranno loro a dover dare le risposte. L'atmosfera sarà particolare. Il match è l'ultimo di questa giornata, tutte le inseguitrici hanno giocato. Ora tocca alla capolista. Semplice? Per nulla. Giocare come ultima ha i suoi pro e contro.

Il risultato delle inseguitrici è noto, questo comporta un doppio stress. Sei chiamato a vincere, confermarti, lanciare un segnale. Gli occhi saranno tutti puntati al Tardini. Stimolo o rilassamento? Non resterà che attendere il campo. Una consapevolezza però c'è: la mentalità è cambiata. Non resta che dimostrarlo per l'ennesima volta.