Obi Mikel racconta la furiosa lite con Conte: "Non puoi mancare di rispetto"

John Obi Mikel ha raccontato, ai microfoni del The Athletic, la lite avuta con Antonio Conte. Il centrocampista niegeriano sarebbe voluto partire per disputare le olimpiadi con la sua Nigeria, ma il tecnico italiano non era d'accordo con questa decisione.

"Lui era arrivato da cinque minuti e mi disse subito che dovevo scegliere: 'Se ci vai, allora non farai parte di questa squadra'. Ho parlato con il club e ho detto loro che volevo andare. Il Chelsea mi rispettava per quello che avevo fatto per loro. Così sono andato alle Olimpiadi e sono stato punito per questo: quando sono tornato non sono stato inserito più tra i convocati".

"La cosa divertente è che, appena prima che iniziasse la finestra di mercato gennaio, è venuto da me e mi ha detto 'Voglio un incontro con te'. Questo dopo avermi fatto allenare da solo per mesi, trattando così un giocatore che giocava al Chelsea da tantissimo tempo. Quando ci siamo incontrati mi ha detto, 'Proviamo a fare pace, avrò bisogno di te nella squadra, andiamo a schiacciare questo, quello, bla bla bla'. Ed io dissi qualcosa tipo, 'Stai scherzando?! Sei fottutamente serio?!'. Sapeva che volevo andarmene, mi alzai e uscii dalla stanza. Non puoi mancare di rispetto così a una persona".