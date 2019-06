Nuovo terremoto in società, in arrivo un altro ex Juve

La prossima settimana sarà ricca di appuntamenti e grandi novità in casa nerazzurra. Da lunedì si saluta la vecchia sede di Corso Vittorio Emanuele per aprire le porte al nuovo complesso in zona Porta Nuova. Le ore immediatamente successive dovrebbero segnare il ritorno in nerazzurro di una vecchia conoscenza, Lele Oriali, dopo la lunga parentesi in nazionale, mentre si lavora per i rinnovi di Ausilio, Baccin e Samaden. Ma la novità più clamorosa è un’altra.

Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe ai saluti anche Giovanni Gardini, manager di vertice del club nerazzurro fin dal 2016.“La separazione era nell’aria da tempo. Ed è pronto lo sbarco di un altro uomo proveniente dalla Juventus: la gestione del centro sportivo di Appiano sarà affidata a Marco Scalvini, che in passato ha ricoperto lo stesso ruolo prima alla Lazio e poi negli ultimi tempi proprio nel club bianconero. All’Inter arriva voluto fortemente da Marotta”.