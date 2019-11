Nuovo stadio, sorge un problema sulla richiesta di Inter e Milan

Inizia una settimana fondamentale per Inter e Milan: l'argomento è il nuovo stadio, con la situazione che si complica date le richieste di entrambi i club al Consiglio Comunale.



Secondo quanto riferito dall "Ansa" il nodo sarebbe legato alle volumetrie del distretto che le due squadre intendono costruire. Beppe Sala, Sindaco di Milano, nel frattempo rispedisce al mittente la proposta di far diventare San Siro patrimonio dell'UNESCO dopo che la questione è stata dichiarata di interesse pubblico da parte del Consiglio.



Si studia una soluzione, per far convergere gli interessi che attualmente non sembrerebbero combaciare. La trattativa tra le due parti va avanti.