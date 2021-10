Nuovo stadio, si cerca una soluzione: dalle parole di Sala alle possibilità

Cosa ne sarà del nuovo stadio?

Dopo la vittoria delle elezioni amministrative del Comune di Milano, con la vittoria al primo turno del sindaco Beppe Sala, torna in auge la questione stadio che coinvolge Inter e Milan che già da tempo provano a trovare un accordo con l’amministrazione del capoluogo lombardo. Una trattativa non facile, viste le tante posizioni che, nel corso degli anni, si sono susseguite. Da un lato, dunque, abbiamo le due società milanesi, Inter e Milan, che vorrebbero costruire un nuovo impianto – il progetto è stato già scelto ed è quello della cattedrale di Populous -, dall’altro una parte della classe politica del comune che vorrebbe semplicemente ristrutturare il ‘vecchio’ stadio San Siro in cui attualmente giocano le due squadre e in questo senso vanno lette le ultime dichiarazioni da parte dell’esponente dei Verdi, Paolo Monguzzi, che è stato molto netto nel sostenere questa ultima posizione – leggi qui, invece, le parole del presidente del Milan, Scaroni, sull’argomento.

Insomma, delle posizioni che sembrano inconciliabili, eppure da quanto filtra, in questi giorni potrebbe esserci davvero una svolta positiva e anche le società sembrano possibiliste sul realizzare un nuovo impianto in comune. Certo, prima che tutto ciò accada, bisognerà passare dalla giunta, che prima deve essere nominata, e dalla decisione del sindaco che proprio nella giornata di ieri è stato chiaro nel dire che l’ultima parola spetta a lui – leggi qui le parole complete di Sala.

In un senso o in un altro la questione andrà risolta, perché quello dello stadio è un punto in programma non più rimandabile. Le società si aspettano che possa esservi una decisione entro la fine di quest’anno o l’inizio del 2022 al massimo, in modo da poter programmare il futuro in un senso o in un altro. Una decisione che, soprattutto l’Inter aspetta con grande attesa, dal momento che, da qui, potrebbero esserci anche degli ulteriori risvolti inerenti ad un eventuale passaggio di proprietà. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, ma di sicuro delle novità verranno annunciate a breve