Nuovo Stadio, scontro Inter-Sala: il Milan resta ottimista

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in merito alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan, Le due società sarebbero da tempo in attesa dell’ok della Giunta per poi scegliere definitivamente un progetto tra Popolous e Manica-Sportium.

All’indomani del botta e risposta tra Giuseppe Sala e l’Inter sulla questione stadio, il Milan ha preferito non prendere una posizione. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, filtrerebbe ottimismo in casa rossonera, in quanto il progetto stadio non viene considerato fondamentale per i soli club, ma anche per la città stessa e il movimento del calcio italiano.

La Rosea, inoltre, sottolinea che le puntualizzazioni di Sala non rappresentano una novità. Il primo cittadino milanese, infatti, nei mesi scorsi aveva manifestato dei dubbi anche sulla situazione societaria del Milan e su Elliott, poi fugati dal fondo.