Nuovo Stadio, scelto il progetto: si attende solo l’ufficialità

Nuovo Stadio, arrivano novità importanti da Inter e Milan sulla costruzione del nuovo impianto che prenderà il posto di San Siro tra qualche anno.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le due società avrebbero scelto il progetto dello studio statunitense Populus, l’ufficialità dovrebbe arrivare entro Natale. Adesso non resta che lavorare con il comune su tutto quello che sorgerà nei pressi del nuovo Stadio. I lavori dovrebbero partire soltanto nel 2026, dopo le Olimpiadi invernali che si terranno a Milano e a Cortina. Intanto resta incerto il futuro del vecchio San Siro, stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere parzialmente demolito dopo i Giochi Olimpici Invernali del 2026 (ospiterà la cerimonia di apertura) per essere riconvertito in "distretto sportivo e commerciale".

Il nuovo Stadio è ispirato a due simboli della città come il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II, avrà una forma di Cattedrale. L’impianto potrà ospitare un massimo di 65mila spettatori, con molti più posti executive per aumentare i guadagni ( in questo modo le due squadre potrebbero incassare 80 milioni a stagione). Sarà lo stadio più all’avanguardia ed eco-sostenibile d’Europa con pannelli solari sulla copertura dell’edificio. La “Cattedrale” sarà circondata da una galleria in vetro. Lo stadio cambierà colore a seconda della squadra che ci giocherà.

Sarà senza dubbio difficile sostituire il caro vecchio Meazza, ma la Cattedrale diventerà a partire dal 2027 la nuova casa delle due squadre di Milano.