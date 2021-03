Nuovo Stadio, Scaroni: “Il comune prende tempo, fissata la data per risponderci”

Inter e Milan sono sempre al lavoro con il comune di Milano per la costruzione del nuovo stadio. Dopo il botta e risposta tra i nerazzurri e il sindaco Sala, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali sulla situazione da parte del club rossonero.Nel corso della presentazione della partnership tra Milan e BMW, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato della questione del nuovo stadio di San Siro:

"La giunta si prende del tempo per valutare che i club abbiano la necessaria forza finanziaria. Hanno tempo fino a fine maggio per rispondere. C’è un consenso da parte della giunta sala per il progetto presentato".

"L’opposizione mi sembra che stia spingendo per la realizzazione dell’opera che potrebbe essere anche una spinta per Milano duramente colpita dal periodo Covid, sarebbe una cosa molto bella. Lo stadio è fondamentale per tornare nell’elite del calcio europeo”