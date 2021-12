Nuovo Stadio, Scaroni annuncia la data della presentazione del progetto

Nuovo Stadio, Inter e Milan sono da tempo al lavoro per la costruzione di un nuovo impianto di proprietà. Dopo mesi di trattative, qualche settimana fa è finalmente arrivato l’ok definitivo della giunta comunale e le due squadre presenteranno a breve il progetto definitivo.

Sull’argomento è intervenuto Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di 'Gr Parlamento’ nel corso della trasmissione radiofonica La Politica nel pallone'. Il numero uno del Milan ha ribadito l’importanza di un impianto di proprietà per le due squadre per essere competitive in Europa ed ha fatto un annuncio importante: “Pensiamo di annunciare il progetto finale nei prossimi giorni, direi certamente prima di Natale. In Giunta al Comune abbiamo raggiunto un accordo che prevede la costruzione del nuovo stadio al fianco del Meazza e attività di costruzione in quel famoso limite dello 0,35 che prevede il Comune come massima edificabilità".

Secondo il presidente anche le altre squadre di Serie A dovrebbero avere strutture di livello per far tornare il calcio Italia ai fasti di un tempo. Scaroni ha poi parlato della complessa trattativa con il comune ribadendo che i due club hanno dovuto sacrificarsi per accettare le richieste del sindaco Sala in modo da iniziare il prima possibile costruzione del nuovo stadio per poi svelare le intenzioni dei due club: “Oggi ci muoviamo in sintonia e vogliamo procedere velocemente per dotare Milano del più bello stadio del mondo, questo l'obiettivo principale che noi abbiamo"