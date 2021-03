Nuovo Stadio, Salvini: “Evidenti problemi comunali. Sala non scarichi la colpa ai club”

Resta sempre più complicata la questione stadio per Inter e Milan. Il progetto sarebbe al momento bloccato a causa della delicata situazione societaria nerazzurra. Qualche giorno fa è andato in scena il botta e risposta tra il Sindaco Giuseppe Sala e l’Inter, che ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Quest’oggi è intervenuto nuovamente sulla questione Matteo Salvini, che già alcuni giorni fa aveva attaccato duramente il primo cittadino milanese. Il leader della Lega è stato intercettato da alcuni giornalisti all’uscita dalla sede Avis di Lambrate a Milano:

“Che il sindaco Sala non scarichi sulle società, che per altro ci metterebbero centinaia di milioni di euro per riqualificare quell’area, problemi politici interni alla sua maggioranza. Non ricordo un sindaco che sia riuscito a fare arrabbiare in tal maniera una delle due società milanesi. Io da milanista ho difeso l’Inter, nel senso che mi sembra evidente che il progetto stadio è fermo da mesi, da anni, perché ci sono problemi in Comune".