Nuovo Stadio, Sala: “Tutto fermo finché l'Inter non chiarirà il suo destino”

Si complica la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan a causa della delicata situazione societaria del club nerazzurro. A confermarlo è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che in occasione della commemorazione delle vittime del Covid-19 ha parlato anche della questione Stadio. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Finché l’Inter non chiarirà il suo destino, le cose per noi devono essere necessariamente ferme. Non stiamo parlando solo di stadio, questo è la metà di un progetto in cui l’altra metà è rappresentata da altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area.

“Ci saranno presumibilmente cinque-sei anni di lavoro. Ecco, non posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a una realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto degli Zhang, però devono necessariamente chiarire il futuro della società. Fino ad allora sarà necessario fermarsi".