Nuovo stadio per Inter e Milan: si riaccende il 'dibattito'

In casa Inter e Milan continua a tenere banco la costruzione del nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nell'area adiacente all'attuale impianto. I due club sono ancora in attesa dell’ok definitivo da parte del Comune che potrebbe arrivare soltanto dopo le prossime elezioni in programma ad ottobre.

Il sindaco Giuseppe Sala è tornato, nelle ultime ore, a parlare dell'argomento. Lo ha fatto a margine dell’inaugurazione dell’installazione ‘Be Walter’ di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari all'interno della piscina Cozzi di viale Tunisia. Sala ha escluso l’ipotesi, paventata dal centrodestra, di mantenere l’utilizzo in contemporanea dei due impianti nella zona di San Siro.

"Il costo per mantenere lo stadio è enorme e, se dicessimo che il vecchio San Siro lo usiamo per le Nazionali, voglio vedere le altre città cosa rispondono. Una struttura così importante deve essere utilizzata. L’unica cosa che mi sentirei di escludere - ha detto Giuseppe Sala all'Agenzia Nazionale della Stampa Associata - è l’utilizzo dei due stadi. Dobbiamo sempre, soprattutto in campagna elettorale, non cedere alla tentazione di accontentare tutti perché poi c’è una cosa da accontentare: il bilancio del Comune".

Calcio&Finanza, in un approfondimento pubblicato lo scorso luglio, aveva sottolineato come "non è bastato sfruttare la legge sugli stadi per accelerare la burocrazia. La modifica principale fatta rispetto al progetto iniziale riguarda il vecchio San Siro: dalla totale demolizione prevista nei piani, i club sono poi passati, su pressione del Comune, al mantenimento di una parte dell’attuale impianto, destinato a uno sport district”.