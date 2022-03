Nuovo stadio, parla il Sindaco di Milano Sala: le parole

Il sindaco Sala parla del nuovo stadio.

Intervenuto alla presentazione della Telepass Milano Marathon, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato del tema che sta a cuore a molti tifosi nerazzurri e rossoneri: il nuovo stadio. Calcio e finanza ha riportato le dichiarazioni del Sindaco. Giuseppe Sala ha dichiarato che è in continuo contatto con i 2 club e per lui la cosa più importante è che il nuovo stadio e le altre infrastrutture, vengano costruite a Milano. Sala continua ad essere positivo per la realizzazione dell'opera e pensa che i 2 club non siano contrarie al dibattito pubblico "È evidente che chiedono di avere chiarezza sui tempi e noi ci stiamo lavorando, impegnandoci come abbiamo sempre fatto. Non è che da qualche settimana ho parlato di dibattito pubblico per vezzo o per ritardare i tempi, che per me è solo un problema".

I 2 club dovrebbero presentare il progetto finale per poi dar via al dibattito pubblico. Sala ha dichiarato che il progetto di cui hanno parlato i due club è di tempo fa e il sindaco pensa che si possa ampliare la proposta senza dei costi aggiuntivi perché secondo lui i 2 club non vogliono spendere milioni di euro con tutta questa incertezza. Il sindaco Sala conta di chiudere la pratica dello stadio dopo il dibattito pubblico.

L'Inter e il Milan hanno bisogno del nuovo stadio per poter competere con le big europee, anche grazie agli introiti che porterebbe il nuovo stadio.