Nuovo stadio - Oggi giornata importante. Inter e Milan a Palazzo Marino

Quella di oggi sarà una giornata molto importante in ottica nuovo stadio. Le delegazioni di Inter e Milan sono arrivate a Palazzo Marino, dove presenteranno il progetto del nuovo impianto che ospiterà entrambi i club.

La delegazione dell'Inter è rappresentata da Alessandro Antonello, mentre quella rossonera da Ivan Gazidis.

Il sindaco Sala, qualche giorno fa ha dichiarato: "Ovviamente il Comune da San Siro non vuole farci soldi: siamo disponibilissimi a una valutazione di un ente terzo, che dice quanto vale. Non abbiamo assolutamente né bisogno né interesse a speculare su San Siro", Una stima del valore dello stadio "mi pare che fosse intorno ai 70 milioni. Le società potranno legittimamente scegliere: se preferiscono per le loro ragioni costruire uno stadio nuovo, se ne ragionerà".