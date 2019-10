Nuovo stadio Inter - Milan: "Una sola alternativa per i club"

“La sola alternativa per i club, Inter e Milan, è un nuovo San Siro a San Siro", si legge sulle slide presentate, in commissione al Comune di Milano, dai rappresentati dei due club.

Le due società investirebbero circa 81 milioni di euro complessivi per valorizzare l'area circostante.

“I Club sono consapevoli che sia necessaria la massima armonizzazione e integrazione dei progetti – si legge nelle slide presentate in commissione – che comporranno una nuova parte della città. Per questo sono pronti ad avviare un dialogo costruttivo con le proprietà delle aree limitrofe, una volta ottenuto per il progetto dello stadio il pubblico interesse”.