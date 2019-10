Nuovo stadio, Inter e Milan si esprimono sulla notizia del Consiglio: la nota

Inter e Milan si dimostrano soddisfatti in merito alla decisione del consiglio comunale sul nuovo stadio. I due club esprimono il loro apprezzamento attraverso un comunicato congiunto, dove sottolineano anche la visione recepita dal Consiglio sulla riqualificazione dell'area di San Siro.



Ecco quanto affermato nella nota delle due società nella giornata odierna:



“I due club accolgono positivamente la notizia della approvazione dell’Ordine del Giorno da parte del Consiglio. Nel riconoscere il Pubblico Interesse alla “Proposta di Fattibilità Tecnico Economica” per la riqualificazione dell’area di San Siro, si apprezza come sia stata recepita la visione dei club. Quella di offrire a Milano un nuovo stadio con elevati standard di eccellenza e un nuovo distretto al servizio dei cittadini".