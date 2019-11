Nuovo Stadio Inter - Antonello: "I tifosi meritano una struttura all'altezza"

Il nuovo stadio per Milan ed Inter è un progetto ambizioso, che ancora non è decollato. Ne ha parlato Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come i tifosi necessitano di un impianto all'altezza.

"Alcuni punti sono ancora da chiarire. Dal comune non ci sono ancora arrivate certezze. Ne sono arrivate forse di più dall'intervista di Sala. Mai chiuso al dialogo, siamo sempre disponibili. Ci sono investitori privati pronti ad investire un miliardo e duecentomila euro, la valvola principale sono i tifosi, che meritano uno impianto all'altezza della città e dei nostri club".