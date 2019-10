Nuovo stadio, il consiglio comunale verso il sì al progetto di Milan e Inter

Nel consiglio comunale di lunedì ci sarà una tappa decisiva in merito al progetto nuovo stadio presentato da Milan e Inter. Secondo quanto riferito dal "Corriere della Sera" si andrebbe verso un sì dei due consiglieri in merito alla soluzione presentata da entrambi i club.



Evitare l'abbattimento di San Siro sarebbe la scelta giusta per procedere alla costruzione del nuovo impianto e stando sempre alle indiscrezioni del noto quotidiano l'ipotesi più concreta sarebbe quella di abbattere il terzo anello e di usare il piano inferiore per far spazio a un centro commerciale.



Prossima settimana si scopriranno le intenzioni del consiglio, lunedì il giorno decisivo.