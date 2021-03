Nuovo Stadio - Il consigliere Gentili (PD) attacca la famiglia Zhang: le sue parole

Il dibattito sul nuovo stadio di Inter e Milan si sposta in Consiglio Comunale. Nel corso della riunione odierna, il consigliere David Gentili (Partito Democratico) ha calcato la mano sul tema relativo all'impegno della famiglia Zhang nell'Inter; il suo intervento si pone sulla stessa linea del sindaco di Milano, Beppe Sala, che negli scorsi giorni ha avuto un battibecco mediatico con la società nerazzurra. Di seguito le parole di Gentili, riportate dalla testata Calcio&Finanza:

“Ricordiamo alla famiglia Zhang che il club appartiene a Milano, prima che a loro. L’intervento della società non è stato solo scomposto, ma pure offensivo verso la città. È chiaro che il sindaco è pro tempore, ma parliamo di una istituzione che appartiene alla città".

Ancora Gentili: "La famiglia Zhang detiene in questa fase il marchio, però la squadra sopravviverà a loro come è sopravvissuta ad altri personaggi. Ho trovato condivisibili le parole del sindaco: non si può proseguire con iter quando sappiamo che la famiglia Zhang debba dismettere i suoi investimenti nel calcio europeo”.