Nuovo stadio, i nerazzurri e i rossoneri pronti a incontrare i cittadini

Inter e Milan pronti ad incontrare i cittadini: questa la notizia riportata da "Calciomercato.com", che sottolinea come le due società vogliano cercare il consenso del pubblico in merito al progetto stadio.



Ecco quanto si legge dal noto portale calcistico:



"Giornata decisiva quella di oggi a Milano. Alle 18,30, ​presso la sala consiliare del Municipio 7, zona Baggio, nei pressi di San Siro, è previsto un incontro tra Inter e Milan e la cittadinanza. L'obiettivo è quello di approfondire ed entrare nel dettaglio del progetto del nuovo stadio che i due club hanno presentato. Un progetto da 1,2 miliardi che, oltre alla costruzione della "Nuova Scala del Calcio", prevede la realizzazione di una maxi area commerciale oltre che l'abbattimento del Meazza, il tutto entro il 2014.

Quello di oggi sarà un momento chiave in un'ottica di scambio e confronto reciproco ampiamente auspicato da entrambe le società che più volte hanno sottolineato come l'opinione dei cittadini, delle famiglie e dei tifosi sia un tassello fondamentale per la realizzazione del nuovo progetto".