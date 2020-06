Nuovo San Siro: nei due progetti previsti spazi verdi e anche un museo

Inter e Milan hanno svelato le nuove immagini di San Siro: i due progetti, presentati da Popolous e Manica-Sportium, prevederebbero una riqualificazione dell'area oltre al mantenimento dell'attuale impianto. A riportare in ogni dettaglio i progetti è il noto portale d'approfondimento calcistico-economico Calcio & Finanza, che sottolinea come San Siro diventerà un distretto d'eccellenza per lo sport e l'intrattenimento. L'obiettivo? Ricucire il tessuto urbano valorizzando un'area facendola diventare un modello di stile di vita per tutti i cittadini.



Il progetto di Popolous sarebbe quello di creare un'area verde e ricreativa utile per creare uno spazio di aggregazione, inclusione e condivisione con tutti i servizi gratuiti per i residenti della zona, i commercianti e le associazioni culturali locali. Non solo: ogni servizio, in collaborazione col Comune di Milano e il Municipio 7, sarebbe gratuito per le scuole e le strutture sanitarie (quest'ultime con l'opportunità di promuovere attività e iniziative per i disabili oltre a programmi specifici per ogni fascia d'età). Sarà un'area dove inoltre si potrà usufruire di sistemi e tecnologie multimediali per vivere a trecentosessanta gradi l'esperienza di San Siro.



Manica-Sportium sembrerebbe in parte seguire la falsariga di Popolous: nuovo spazio utile per facilitare l'aggregazione e la condivisione oltre a migliorare la sicurezza dell'intero quartiere attraverso iniziative culturali, ludiche e sportive.Nella nuova area le prime attività pensate sono quelle di un parco giochi per bambini, una palestra all'aperto, un campo da calcio, uno da basket e anche il "Meazza Sport Museum". In corso di definizione anche strutture quali cinema, paddle tennis, labs, parkour e un parco avventura.