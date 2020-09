Nuovo San Siro, Gazidis: ”Simbolo per la città. Partnership con l’Inter forte”

Inter e Milan sono al lavoro per la costruzione di un nuovo impianto in zona San Siro. I due club stanno cercando di risolvere i problemi relativi alle volumetrie ed prossimamente presenteranno al comune il progetto rivisitato. Il CEO del club rossonero, Ivan Gazidis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine The Athletic in cui ha parlato della situazione stadio:

“San Siro? Sono rimasto davvero colpito dalla passione di questo posto. Non era solo architettura. La passione è stata straordinaria. L’abbiamo guardato a lungo. Probabilmente sarebbe stato più facile e forse più economico rinnovarlo. Ma in realtà, la cosa giusta da fare è costruire uno stadio moderno e leader a livello mondiale che possa essere un nuovo simbolo per una città moderna e lungimirante. Una città che abbraccia il calcio. E che vuole essere di nuovo al vertice. Questo è essenziale".

“La nostra partnership con l’Inter è stata molto forte. Sono lieto di poter dire che abbiamo un sindaco, Giuseppe Sala, che comprende davvero l’identità della città come città globale, come centro globale e come leader in Europa. Ha lavorato duramente per trovare soluzioni creative per realizzare questo obiettivo, mostrando responsabilità per la città, i suoi bisogni e la prossima generazione di persone e cittadini".