Nuovo ruolo per Antonio Conte: sarà Special Guest Sky per la Champions

Dopo aver lasciato la panchina dell'Inter e aver vinto il diciannovesimo scudetto con la squadra nerazzurra, Antonio Conte si tufferà in una nuova avventura che lo vedrà impegnato nella prossima stagione sportiva. Infatti, secondo quanto riportato da parte di Calcio e Finanza, il tecnico leccese, sarà uno degli special guest di Sky Sport per quanto riguarda la Champions League della stagione appena cominciata.

Un'avventura nuova, in cui l'ex tecnico del Chelsea potrà mettere in mostra la propria competenza e la propria esperienza in una veste sicuramente differente rispetto a quella dello stare in panchina a dirigere una squadra. Analisi che verteranno sulle quattro squadre che hanno avuto accesso alla massima competizione europea, ovvero l'Inter, la Juventus, l'Atalanta ed il Milan.

Ci sarà molta curiosità per vedere come l'ex nerazzurro commenterà tre sue ex squadre allenate, soprattutto l'Inter, ultima sua esperienza vincente, che incontrerà proprio due, delle tre squadre affrontate dal tecnico leccese nella scorsa stagione di Champions, ovvero il Real Madrid - oggi allenata da Carlo Ancelotti - e lo Shakthar Donetsk - allenato da un altro italiano come Roberto De Zerbi. Vedremo se dopo tre anni dal ritorno in Champions, l'Inter potrà fare un passo ulteriore in Europa, dopo che proprio con lo stesso Conte c'è stata, probabilmente, l'eliminazione più bruciante.