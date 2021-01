Nuovo logo Inter, l'immagine che circola potrebbe essere un fake

"L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano", sono queste le parole di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter.

Inter che non cambierà nome, ma sicuramente logo. Nelle ultime ore è emerso uno screen riguardante quello che potrebbe essere il futuro crest dei nerazzurri. Si parla di un tweet pubblicato, per sbaglio, da Nike che raffigura unamaglia dell'Inter con appunto il nuovo badge societario.

Alcune domande vengono spontantee: se Nike avesse realmente pubblicato queste immagini, come mai esistono solo quelle del logo e non dell'intera maglia, visti i milioni di follower e la possibilità che in molti avrebbero potuto catturare quel momento? Ma soprattutto, perhchè Nike avrebbe dovuto postare la foto quando pubblica pochissimi contenuti su Twitter, creando così un grave danno all'Inter?

Nell'era del fake è lecito porsi molte domande e non sottovalutare mai nulla, in virtù del fatto che i contraffattori sono sempre più abili e numerosi.

Non resta che attendere e capire se usciranno altri loghi, con la consapevolezza che quello che tutt'ora circola potrebbe già essere la scelta societaria.