Nuova vita per Cambiasso e magari tra un po’di tempo…

Da oggi un vecchio amico ha tutto per tornare ad essere grande protagonista, non più in campo ma in panchina. Il Cuchu Cambiasso, con un post su Instagram, ha fatto sapere di aver conseguito il diploma di “allenatore pro Uefa” nei giorni scorsi in Spagna. L’eroe del Triplete nerazzurro ha pubblicato la foto celebrativa nella quale lo si vede felice per il risultato conseguito che ora gli apre le porte della sua seconda carriera.

“Felice di ricevere questo importante diploma. Sono state settimane intense di lavoro nelle quali ho appreso moltissimo. Voglio ringraziare la Real Federación Española de Fútbol per avermi concesso questa opportunità, gli istruttori per la loro grande professionalità e tutti i miei compagni con i quali ho condiviso questa bellissima esperienza”.

Dire che molti si augurano di vederlo presto sulla panchina dell’Inter può sembrare perfino banale. Il rapporto dei tifosi nerazzurri con Cambiasso è rimasto fermo a quelle serate magiche del maggio 2010 con lui in campo a disegnare geometrie, a dare ordini, quasi già da mister in campo. Oggi c’è Conte, per il futuro mai dire mai…