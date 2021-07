Nuova stagione, si comincia! Ecco chi ci sarà in ritiro e su chi si punterà

Parte oggi il ritiro della nuova Inter di Simone Inzaghi che dovrà essere brava a difendere lo scudetto vinto la passata stagione e andare oltre i gironi in Champions League - così come detto dal nuovo allenatore nerazzurro. Intanto, la rosa a disposizione del tecnico salentino sarà farcita di tanti giovani e di tante seconde linee, molte delle quali, non faranno parte della squadra della prossima stagione. Per questo, Inzaghi, dovrà lavorare con un'Inter molto differente rispetto a quella che ha in mente, ma sarà importante far assimilare tutti le sue idee e i suoi dettami.

In porta non ci sono dubbi, con Handanovic e Cordaz sicuri di far parte della rosa, con la solita incognita di Ionut Radu, in attesa di capire anche cosa farà il classe 2000 brasiliano, Brazao. In difesa saranno presenti al ritiro, in attesa dei tre titolari che sono e sono stati impegnati agli Europei, D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov che hanno appena rinnovato i loro contratti, con i giovani Gravillon e Pirola con le valigie in mano - il primo dovrebbe tornare il Ligue 1 a titolo definitivo, il secondo potrebbe tornare in prestito al Monza. In mezzo Darmian sarà un uomo chiave per Inzaghi, soprattutto vista la partenza di Hakimi e in attesa dell'acquisto di un titolare sulla fascia destra. Così come Gagliardini sarà un elemento su cui il tecnico punterà. Da valutare, invece, per motivi differenti, le situazioni di Sensi, cercato dalla Fiorentina, Agoumè, appena rientrato dal prestito allo Spezia, Dimarco e Perisic, su cui sembra che Inzaghi voglia puntare. Fuori dal progetto sono i due esterni Dalbert, cercato dal CSKA Mosca, ma ancora nessuna offerta, e Vagiannidis, che potrebbe andare ancora in prestito. Infine l'attacco, in attesa di Lukaku, Lautaro e Sanchez, e con Pinamonti in uscita, avrà anche Colidio e Males - che potrebbe tornare al Basilea -, Salcedo, che potrebbe rimanere, Mulattieri ed Esposito - il secondo vicino al prestito secco al Basilea.

Una stagione in cui l'Inter proverà a ripetere quanto fatto l'anno scorso, in attesa di sfoltire la rosa e dei rinforzi che daranno la misura alle ambizioni nerazzurre. Intanto Inzaghi prepara il ritiro ed è pronto a mettersi in gioco dopo essere stato l'unico allenatore (prima di Conte) a strappare qualche trofeo nazionale alla Juventus.