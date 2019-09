Numeri da capogiro, stadio da favola per ricavi top in Europa

Chi ha potuto sbirciare i progetti dei due progetti per il nuovo stadio ancora in corsa, lo statunitense Populous e l’italo-americano Manica-Progetto Cmr (Sportium) assicura che chiunque prevalga Inter e Milan avranno una nuova “casa” eccezionale. Secondo la Gazzetta dello Sport il progetto americano avrebbe caratteristiche di straordinaria e raffinata modernità, richiamando “due eccellenze architettoniche della città, il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II, e giocherebbe molto su luci e vetri, permetterebbe colorazioni diverse a seconda della squadra impegnata”. Il secondo progetto avrebbe uno sviluppo più classico, “il suo segno distintivo sarebbero due anelli che si incrociano, a simboleggiare la coesistenza dei due club nella stessa casa.”

Secondo Calcio e Finanza.it, l’investimento sarà di 1,23 miliardi di euro così suddivisi: 564 milioni per i lavori del comparto stadio ,472 milioni per i lavori del comparto multifunzionale (tra cui 25,5 milioni per la costruzione dell’hotel, 106 per gli uffici, 135 per il centro commerciale). 43,87 milioni saranno necessari per la demolizione di San Siro mentre altri 81,23 serviranno per urbanizzazione primarie e secondaria (strade, svincoli, reti gas, acqua, luce, parchi, piazze, ciclabili, parcheggi), 57,6 milioni per altre opere di urbanizzazione.

Un investimento enorme, per ammortizzare il quale saranno necessari 32 anni sui 90 di concessione delle aree da parte del comune.

Per quanto riguarda i ricavi infatti, Calcio e Finanza.it prevede un importo di 124 milioni annui, di cui 69 dallo stadio e 55 dalla parte ricreativo-commerciale. A questi saranno da aggiungere i ricavi da botteghino, ed i naming rights, per i quali si prevedono incassi per 13,8 milioni di euro annui. Capitolo museo: nel dossier presentato in via preventiva nei giorni scorsi, si evidenzia che “in base ad alcuni benchmark con interventi dello stesso tipo si ritiene che andranno a visitare lo stadio e il museo circa un milione di visitatori all’ anno, generando ricavi totali annuali pari a 16 milioni di euro”.E per finire i due club prevedono introiti per 3,2 milioni l’anno dalla ristorazione e 11,4 milioni dalla ristorazione.

“Fuori dallo stadio, le aree commerciali da 77mila mq porteranno introiti per 24,5 milioni, con altri 18 milioni dai 66mila mq di uffici, 2 milioni di euro dai 13mila mq dedicati all’intrattenimento (3.000 per il fitness, 4.000 per il cinema, 6.000 per l’intrattenimento educativo) e un milione arriverà anche dai 5.000 metri della spa.”