Notte di dubbi per Conte, tre punti interrogativi decisivi per il derby

Si prospetta una nottata di riflessioni per Antonio Conte. Andrea Paventi su Sky riporta che il mister nerazzurro è alle prese con tre dubbi sulla formazione che domani sera affronterà il MIlan nel primo derby stagionale.

Candreva ha disputato buone prove fino ad oggi ma non è al massimo, al suo posto potrebbero entrare D'Ambrosio o Lazaro. A centrocampo Barella ha dimostrato in Champions quanto possa essere determinante il suo apporto e sembra avviato verso la maglia da titolare, anche se Vecino scalpita per essere in campo fin dall'inizio.

Ed infine chi sarà della gara a fianco di Lukaku? Politano e Lautaro Martinez si giocheranno il posto fino all'ultimo minuto, anche se la buona prova dell'ex Sassuolo nello spezzone di gara disputato martedì sera sembra avvantaggiarlo di una lunghezza.