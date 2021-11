Notizie Inter, rinnovo Barella: c'è la data dell'annuncio

Notizie Inter, manca pochissimo ormai all'annuncio del rinnovo contrattuale di Nicolò Barella.

La notizia è stata confermata ieri sera, mercoledì 3 novembre, prima del match di Champions contro lo Sheriff, dallo stesso direttore sportivo, Piero Ausilio. Quest'ultimo ha dichiarato che l'annuncio avverrà prima del derby (in programma Domenica prossima, 7 novembre). La redazione di Tuttosport però questa mattina ha svelato ulteriori dettagli. In particolare il comunicato che annuncerà il prolungamento dell'attuale accordo dovrebbe essere in programma per oggi, o al più tardi per domani (qualora ci fossero dei cambiamenti sulla tabella di marcia). Quello che è chiaro che è che le parti proseguiranno insieme.

Il rinnovo infatti, continua il quotidiano torinese, è stato voluto fortemente sia dal giocatore (che vuole rimanere nella squadra che tifa sin da bambino) che dalla società. Barella si legherà all'Inter fino a giungo 2026, e nel nuovo contratto ci sarà anche un adeguamento dell'ingaggio, che dovrebbe andare ad ammontare a 5 milioni di euro più bonus (anche se l'aumento sarà operativo tra due anni). Ma non finisce qui. Il centrocampista vede all'orizzonte anche la fascia da capitano, che indosserà una volta che Samir Handanvic lascerà il posto all'erede tra i pali. Una notizia molto importante quindi per il club, che blinda in questo modo uno dei migliori centrocampisti in circolazione, dopo aver rinnovato Lautaro Martinez. Ora si sta lavorando sui rinnovi della dirigenza e su quello di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Anche su questo fronte Ausilio ha confermato che esiste una trattativa, e che il club è a lavoro per far sì che il regista resti a Milano anche nelle prossime stagioni.