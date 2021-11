Notizie Inter, Inzaghi alla prova del nove: c'è un tabù da sfatare

Notizie Inter, Inzaghi alla prova del nove: solo due vittorie contro il Napoli.

Lo scontro tra Simone Inzaghi e Luciano Spalletti (leggi qui il retroscena che coinvolse Marotta) è uno degli incontri clou di questo fine settimana calcistico post-Nazionali. A sfidarsi non sono solo due tecnici di assoluto valore, ma anche il presente ed il passato dei nerazzurri. A livello di numeri, come riporta stamane (sabato 20 novembre 2021, ndr) il Corriere dello Sport, il duello tra i due è in parità sia a livello di Derby della capitale (4 match totali), sia in generale contando pure gli scontri tra Lazio ed Inter (l'ultimo decisivo risale alla qualificazione in Champions League dei nerazzurri, proprio a discapito dei biancocelesti, della stagione 2017/2018).

L’unico neo che emerge, dall'attenta analisi dei numeri proposta dal quotidiano, riguarda lo scarso feeling con la vittoria di mister Inzaghi quando incontra il Napoli. Infatti, come viene raccontato, il tecnico piacentino ha per ben 11 volte incontrato sul proprio cammino i partenopei riuscendo a batterli solamente 2 volte - la prima a gennaio 2020 - con una percentuale, dunque, del 18,18%. Per il resto 8 sconfitte (72,72%) ed un pareggio (9,09%).

Inoltre, come viene specificato tra le righe dell'articolo, allargando l'analisi alle squadre affrontate almeno per due volte in carriera, sempre contro il Napoli l'attuale mister nerazzurro presenta la più alta percentuale di sconfitte attestandosi al 73%. Una percentuale che viene poi aggravata dai molti gol subiti. L'ultimo match, come viene riportato, è finito per 5-2 altri per 4-1 o 3-0. Molti gol subiti, pochi segnati. Un vero tabù per il tecnico con ancora la ferita aperta dell'eliminazione - proprio per mano del Napoli ed Insigne - ai quarti di finale di Coppa Italia nel 2019/20.

Dal canto suo, dunque, Simone Inzaghi vorrà invertire questo trend cercando, con i nuovi colori dell'Inter, una vittoria contro il Napoli degli ex (leggi qui, non c'è solo Spalletti, bensì pure Politano dal dente avvelenato) che non solo modificherebbe le sue percentuali personali, ma permetterebbe proprio ai nerazzurri di riavvicinarsi in classifica e tornare tra i protagonisti per la lotta scudetto (attualmente i punti di svantaggio sono 7 dal duo di testa Napoli-Milan).